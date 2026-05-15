Tödlicher Brand: Vermieter warnt Anwohner, doch eine Frau schafft es nicht nach draußen
Von Charlotte Haft, Aaron Klein
Neumarkt in der Oberpfalz - Beim Brand eines Mehrfamilienhauses in Neumarkt in der Oberpfalz am Donnerstag ist eine 58-jährige Frau gestorben.
Zuvor hatte sie laut Polizei noch auf Rufe ihres Vermieters reagiert, die brennende Wohnung aber nicht mehr eigenständig verlassen können. Feuerwehrkräfte konnten die Frau schließlich bergen, eine sofort eingeleitete Reanimation verlief jedoch erfolglos.
Der 63-jährige Vermieter des Hauses – der in derselben Straße wohnt – sah gegen 10.20 Uhr Rauch aufsteigen und klingelte mit seiner Ehefrau die Anwohner aus dem Haus.
Die 58-Jährige habe darauf jedoch zunächst nicht reagiert, woraufhin der Mann mit einem Zweitschlüssel deren Wohnungstüre aufgeschlossen habe. Dabei sei ihm den Angaben zufolge dichter, schwarzer Rauch entgegengekommen.
Zwar habe die Frau anfangs noch auf Rufe geantwortet, die Wohnung aber nicht mehr eigenständig verlassen können. Erst die Feuerwehr konnte schließlich unter Atemschutz zu der Frau vordringen und sie ins Freie tragen. Die anschließende Reanimation wurde den Angaben zufolge bereits vor Eintreffen des Rettungshubschraubers beendet.
Bei dem Einsatz erlitt ein 34-jähriger Feuerwehrmann durch eine Rauchvergiftung leichte Verletzungen und wurde vorsorglich in ein Krankenhaus gebracht. Das Feuer ist nach Angaben einer Polizeisprecherin vermutlich in der Küche der Frau ausgebrochen. Die Brandursache bleibt jedoch bislang unklar.
Titelfoto: Jens Büttner/dpa