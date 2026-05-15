Schwerer Chemieunfall in Industriebetrieb: Sieben Menschen verletzt

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Freitagmittag kam es in einem Industrieunternehmen im Nürnberger Nordosten zu einem schweren Chemieunfall. Dabei wurden mehrere Menschen verletzt.

Von Paulina Sternsdorf

Nürnberg - Schwerer Chemieunfall am Freitagmittag in einem Industrieunternehmen in der Thurn-und-Taxis-Straße im Nürnberger Nordosten! Nach Angaben der Feuerwehr wurden dabei sieben Menschen verletzt, zwei davon schwer.

Die Feuerwehr ist mit einem Großaufgebot vor Ort.
Die Feuerwehr ist mit einem Großaufgebot vor Ort.  © NEWS5 / Felix Besold

Gegen 11.30 Uhr seien dabei auf dem Areal im Stadtteil Schafhof Chemikalien ausgetreten.

Die Berufsfeuerwehr war mit einem Großaufgebot sowie einem spezialisierten Gefahrstoffzug im Einsatz. Zudem wurden rund 50 Einsatzkräfte des Rettungsdienstes alarmiert.

Wie ein Feuerwehrsprecher mitteilte, handelt es sich um eine Firma, die routinemäßig mit Chemikalien arbeitet. Die gesamte Anlage sei zunächst evakuiert worden.

Lebensgefahr: Gerüst droht abzustürzen
Feuerwehreinsätze Lebensgefahr: Gerüst droht abzustürzen

Zahlreiche Mitarbeitende mussten medizinisch untersucht und psychologisch betreut werden.

Die Einsatzmaßnahmen liefen auf Hochtouren.
Die Einsatzmaßnahmen liefen auf Hochtouren.  © NEWS5 / Felix Besold

Demnach bestand jedoch keine Gefahr für die Bevölkerung, da die freigesetzten Stoffe im Gebäude verblieben. Nach Angaben der Feuerwehr sind derzeit rund 100 Rettungskräfte im Einsatz. Alle Verletzten wurden in Krankenhäuser gebracht. Die Ursache des Vorfalls ist bislang unklar.

Titelfoto: NEWS5 / Felix Besold

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