Schwerer Chemieunfall in Industriebetrieb: Sieben Menschen verletzt

Nürnberg - Schwerer Chemieunfall am Freitagmittag in einem Industrieunternehmen in der Thurn-und-Taxis-Straße im Nürnberger Nordosten! Nach Angaben der Feuerwehr wurden dabei sieben Menschen verletzt, zwei davon schwer.

Die Feuerwehr ist mit einem Großaufgebot vor Ort. © NEWS5 / Felix Besold

Gegen 11.30 Uhr seien dabei auf dem Areal im Stadtteil Schafhof Chemikalien ausgetreten.

Die Berufsfeuerwehr war mit einem Großaufgebot sowie einem spezialisierten Gefahrstoffzug im Einsatz. Zudem wurden rund 50 Einsatzkräfte des Rettungsdienstes alarmiert.

Wie ein Feuerwehrsprecher mitteilte, handelt es sich um eine Firma, die routinemäßig mit Chemikalien arbeitet. Die gesamte Anlage sei zunächst evakuiert worden.

Zahlreiche Mitarbeitende mussten medizinisch untersucht und psychologisch betreut werden.