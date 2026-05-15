Schwerer Chemieunfall in Industriebetrieb: Sieben Menschen verletzt
Nürnberg - Schwerer Chemieunfall am Freitagmittag in einem Industrieunternehmen in der Thurn-und-Taxis-Straße im Nürnberger Nordosten! Nach Angaben der Feuerwehr wurden dabei sieben Menschen verletzt, zwei davon schwer.
Gegen 11.30 Uhr seien dabei auf dem Areal im Stadtteil Schafhof Chemikalien ausgetreten.
Die Berufsfeuerwehr war mit einem Großaufgebot sowie einem spezialisierten Gefahrstoffzug im Einsatz. Zudem wurden rund 50 Einsatzkräfte des Rettungsdienstes alarmiert.
Wie ein Feuerwehrsprecher mitteilte, handelt es sich um eine Firma, die routinemäßig mit Chemikalien arbeitet. Die gesamte Anlage sei zunächst evakuiert worden.
Zahlreiche Mitarbeitende mussten medizinisch untersucht und psychologisch betreut werden.
Demnach bestand jedoch keine Gefahr für die Bevölkerung, da die freigesetzten Stoffe im Gebäude verblieben. Nach Angaben der Feuerwehr sind derzeit rund 100 Rettungskräfte im Einsatz. Alle Verletzten wurden in Krankenhäuser gebracht. Die Ursache des Vorfalls ist bislang unklar.
Titelfoto: NEWS5 / Felix Besold