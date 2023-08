17.08.2023 17:57 Schwiegersohn rettet Rentnerin aus brennendem Haus

In Görsbach im Landkreis Nordhausen hat es am Donnerstagnachmittag in einem Wohnhaus gebrannt.

Von Christian Rüdiger

Görsbach - In Görsbach im Landkreis Nordhausen hat es am Donnerstagnachmittag in einem Wohnhaus gebrannt. Mehreren Feuerwehren waren vor Ort und konnten den Brand löschen. © Feuerwehr/Silvio Dietzel Die Kameraden der Feuerwehren aus Heringen, Görsbach, Urabch, Uthleben und Windehausen waren gegen 14 Uhr über die Flammen in der Robert-Koch-Straße informiert worden. Den bisherigen Informationen nach soll das Feuer nach Wartungsarbeiten an einem Ölofen ausgebrochen sein. Die 88-jährige Bewohnerin konnte von ihrem Schwiegersohn aus dem Haus gerettet werden. Beide blieben unverletzt wurden aber vorsorglich vom Rettungsdienst untersucht. Der entstandene Sachschaden liegt nach ersten Schätzungen mindestens 100.000 Euro. Das Feuer konnte nach knapp einer Stunde von den Einsatzkräften gelöscht werden. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Titelfoto: Feuerwehr/Silvio Dietzel