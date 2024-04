19.04.2024 17:53 4.009 Seltsame Gase breiten sich in Schule aus: Mehrere Menschen verletzt

In Falkensee (Brandenburg) bei Berlin ist am heutigen Freitag Gas in einer Schule ausgetreten. Mehrere Menschen wurden verletzt.

Von Mia Goldstein

Falkensee - In Falkensee (Brandenburg) bei Berlin haben kuriose Gase in einer Schule am heutigen Freitag mehrere Menschen verletzt. Gasleitungen verlaufen nicht unter der Schule in Falkensee. Die Ermittler rätseln, woher die giftigen Dämpfe kamen. (Symbolbild) © Karl-Josef Hildenbrand/dpa Aus unbekannten Gründe bildeten sich Gase und breiteten sich in allen Räumen, im Keller, in den Klassenzimmern sowie in den Büros der Immanuel-Kant-Gesamtschule aus. Der rbb hatte zuvor berichtet. Demnach wurden 40 Personen, darunter Schüler und Lehrkräfte in der dortigen Turnhalle. Zehn Schüler kamen in umliegende Krankenhäuser. Feuerwehreinsätze Riesige Rauchwolke kilometerweit zu sehen! Scheune geht in Flammen auf Der Einsatzleiter der Feuerwehr sprach von "undefinierbaren Aerosolen", die Atemwegsreizungen ausgelöst hätten. Der örtlichen Gasversorger habe den zur Ursache ermittelnden Beamten mitgeteilt, dass im Bereich der Schule keine Gasleitung verlaufe. Demnach handele es sich bei dem Vorfall nicht um einen Gasaustritt. Den bisherigen Ermittlungen nach ist es zudem sehr unwahrscheinlich, dass jemand Reizgas in der Schule versprüht habe. Die Polizei ermittelt zur Ursache der mysteriösen Gasausbreitung in der Gesamtschule. Erstmeldung: 17.53 Uhr, aktualisiert 18.20 Uhr

Titelfoto: Karl-Josef Hildenbrand/dpa