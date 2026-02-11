Sieben Altpapiercontainer in Freiberg abgefackelt
Freiberg - Feueralarm am Dienstagabend in Freiberg!
Die Einsatzkräfte der Feuerwehr Freiberg wurden gegen 23 Uhr in die Silberhofstraße gerufen.
Dort standen sieben Papierabfallcontainer in Flammen. Unbekannte Täter hatten sie offenbar zuvor angezündet.
Wie die Polizei mitteilte, griffen die Flammen bereits auf eine angrenzende Hecke über. Das Feuer konnte jedoch schnell gelöscht und ein weiteres Ausbreiten verhindert werden.
Die Silberhofstraße war während des Einsatzes voll gesperrt. Verletzt wurde durch das Feuer niemand.
Der Sachschaden beläuft sich laut Polizeiangaben auf mehrere Hundert Euro.
Die Polizei hat die Ermittlungen wegen Sachbeschädigung durch einen Brand aufgenommen.
Titelfoto: Marcel Schlenkrich