Feuerteufel am Werk? Erneut Flammen in Tiefgarage
Kiel - Zum vierten Mal seit Ende Januar brennt eine Tiefgarage im Kieler Stadtteil Gaarden.
Am Dienstagnachmittag wurde die Feuerwehr Kiel gegen 16.29 Uhr wegen einer Rauchentwicklung in eine Tiefgarage gerufen. In derselben Tiefgarage am Willy-Brand-Ufer hatte es in den vergangenen Wochen bereits mehrmals gebrannt, wie die Feuerwehr Kiel mitteilte.
Vor Ort stellten die Feuerwehrleute fest, dass zwei abgestellte Autos brannten. Unter Atemschutz gingen die Einsatzkräfte über verschiedene Treppenräume in die Tiefgarage, um die Flammen zu löschen.
Der starke Rauch breitete sich teilweise schon in die Treppenräume aus, weswegen aufwendige Belüftungsmaßnahmen erforderlich gewesen seien.
Nach aktuellen Erkenntnissen der Polizei brannten die beiden Autos vollständig aus.
Die Polizei ermittelt zur Brandursache sowie der entstandenen Schadenshöhe. Durch das Feuer wurden keine Personen verletzt.
Hängen die Brände zusammen?
Seit dem 25. Januar kam es auf dem Kieler Ostufer im Bereich Antipper / Stemmer insgesamt zu vier Bränden. Jedes Mal standen entweder Tiefgaragen oder Kellerräume in Flammen.
Im Zuge der Ermittlungen werden auch mögliche Tatzusammenhänge zu den Bränden im Januar geprüft, teilte die Polizei mit. Seit Januar wurde in der Umgebung der Brände die Überwachung durch die Polizei erhöht.
Nun sucht die Polizei nach Zeugen. Wer etwas Auffälliges beobachtet hat, soll sich unter der Telefonnummer 0431 160 3333 melden.
Titelfoto: André Lenthe/Lenthe-Medien