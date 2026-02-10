Feuerteufel am Werk? Erneut Flammen in Tiefgarage

Kiel - Zum vierten Mal seit Ende Januar brennt eine Tiefgarage im Kieler Stadtteil Gaarden.

Bereits zum viertel Mal seit Ende Januar brennt es auf dem Ostufer von Kiel. © André Lenthe/Lenthe-Medien

Am Dienstagnachmittag wurde die Feuerwehr Kiel gegen 16.29 Uhr wegen einer Rauchentwicklung in eine Tiefgarage gerufen. In derselben Tiefgarage am Willy-Brand-Ufer hatte es in den vergangenen Wochen bereits mehrmals gebrannt, wie die Feuerwehr Kiel mitteilte.

Vor Ort stellten die Feuerwehrleute fest, dass zwei abgestellte Autos brannten. Unter Atemschutz gingen die Einsatzkräfte über verschiedene Treppenräume in die Tiefgarage, um die Flammen zu löschen.

Der starke Rauch breitete sich teilweise schon in die Treppenräume aus, weswegen aufwendige Belüftungsmaßnahmen erforderlich gewesen seien.

Nach aktuellen Erkenntnissen der Polizei brannten die beiden Autos vollständig aus.

Die Polizei ermittelt zur Brandursache sowie der entstandenen Schadenshöhe. Durch das Feuer wurden keine Personen verletzt.