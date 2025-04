Silo droht zu explodieren: Großeinsatz wegen 30 Tonnen Pflanzenreste

Im Gewerbegebiet bei Bischofswiesen war die Feuerwehr bei einem Großeinsatz gefordert. © 7aktuell.de | ferdinand

Wie die Polizei mitteilte, ging am Sonntag gegen 6 Uhr ein Notruf über Rauch im Gewerbegebiet Pfaffenfeld ein. In der betroffenen Firma werden Pflanzenreste in großen Metallsilos gelagert, die sich in einer Lagerhalle befinden.

In einem der Silos war die Temperatur stark angestiegen, es wurden bereits erste Brandsäulen festgestellt. Beim Ablöschen der Glut drohte eine Staubexplosion im Inneren, so die Polizei.

Umliegende Nachbarn wurde deshalb kurzfristig durch die Feuerwehr Bischofswiesen evakuiert.

Nachdem das Silo entleert worden war, konnten die rund 30 Tonnen der verarbeiteten Pflanzenkerne gefahrlos abgelöscht werden. Ein Fuhrunternehmen kümmerte sich um den Abtransport des nun für den Handel unbrauchbaren Materials.