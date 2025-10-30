Silobrand fordert Großaufgebot: 14 Stunden Löscheinsatz im Kreis Karlsruhe

Waghäusel - Am Mittwochnachmittag rückten 80 Kräfte umliegender Feuerwehren zu einem etwas aufwendigeren Brandeinsatz in Waghäusel aus. Die Löscharbeiten dauerten rund 14 Stunden.

Es rückten mehrere Löschfahrzeuge verschiedener Feuerwehren an. © Tim Müller / EinsatzReport24

Wie die Feuerwehr Karlsruhe mitteilte, geriet ein Holzspänesilo gegen 15 Uhr in Flammen. Die Löscharbeiten in dem holzverarbeitenden Industriebetrieb in der Weinbrennerstraße gestalteten sich aufwendig.

"Die glimmenden Holzspäne im Silo müssen mühsam von Einsatztrupps unter Atemschutz abgelöscht und auseinandergezogen werden", hieß es in einer Mitteilung von Mittwochabend.

Es handele sich demnach um langwierige Brandbekämpfungsmaßnahmen. Der Einsatz dauerte bis in die Morgenstunden an. Um etwa 5 Uhr konnte die Feuerwehr abrücken.