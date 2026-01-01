Silvester-Brand in Potsdam: Pyrotechnik setzt Balkon in Flammen

Potsdam - In der Silvesternacht hat ein Brand auf dem Balkon eines Mehrfamilienhauses im Potsdamer Stadtteil Schlaatz einen Feuerwehreinsatz ausgelöst.

Die Feuerwehr Potsdam löschte den Balkonbrand, der vermutlich durch einen Feuerwerkskörper ausgelöst wurde. © Bildmontage: Screenshot/instagram/feuerwehrpdm

Das Feuer brach am Mittwochabend gegen 19.50 Uhr in einem Gebäude im Bereich Erlenhof aus.

Nach Angaben der Polizei stand ein Balkon im vierten Obergeschoss in Flammen.

Einsatzkräfte der Feuerwehr lokalisierten die betroffene Wohnung, öffneten die Wohnungstür notfallmäßig und löschten den Brand.

Zum Zeitpunkt des Feuers war die Wohnung unbewohnt, verletzt wurde niemand.