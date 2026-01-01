Silvester-Brand in Potsdam: Pyrotechnik setzt Balkon in Flammen

In der Silvesternacht hat ein Brand auf dem Balkon eines Mehrfamilienhauses im Potsdamer Stadtteil Schlaatz einen Feuerwehreinsatz ausgelöst.

Von Marlen Rothenburg

Potsdam - In der Silvesternacht hat ein Brand auf dem Balkon eines Mehrfamilienhauses im Potsdamer Stadtteil Schlaatz einen Feuerwehreinsatz ausgelöst.

Die Feuerwehr Potsdam löschte den Balkonbrand, der vermutlich durch einen Feuerwerkskörper ausgelöst wurde.
Die Feuerwehr Potsdam löschte den Balkonbrand, der vermutlich durch einen Feuerwerkskörper ausgelöst wurde.  © Bildmontage: Screenshot/instagram/feuerwehrpdm

Das Feuer brach am Mittwochabend gegen 19.50 Uhr in einem Gebäude im Bereich Erlenhof aus.

Nach Angaben der Polizei stand ein Balkon im vierten Obergeschoss in Flammen.

Einsatzkräfte der Feuerwehr lokalisierten die betroffene Wohnung, öffneten die Wohnungstür notfallmäßig und löschten den Brand.

Balkon und Keller brennen bei Magdeburg: Mutige Helferin verletzt
Feuerwehreinsätze Balkon und Keller brennen bei Magdeburg: Mutige Helferin verletzt

Zum Zeitpunkt des Feuers war die Wohnung unbewohnt, verletzt wurde niemand.

Ersten polizeilichen Erkenntnissen zufolge könnte ein pyrotechnischer Gegenstand den Brand ausgelöst haben. Die Polizei hat die Ermittlungen zur genauen Brandursache aufgenommen.

Titelfoto: Bildmontage: Screenshot/instagram/feuerwehrpdm

Mehr zum Thema Feuerwehreinsätze: