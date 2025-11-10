Sofa-Brand im Hochhaus: Feuerwehr rettet mehrere Bewohner in Köln

Köln - Bei einem Brand im 15. Stock eines Hochhauses in Köln-Meschenich haben mehrere Bewohner Rauchgasvergiftungen erlitten.

Auslöser für den Großeinsatz war eine brennende Couch. (Symbolbild) © Marcel Kusch/dpa

Vier von ihnen mussten am Sonntag ins Krankenhaus gebracht werden, wie ein Feuerwehrsprecher sagte.

Auslöser des Großeinsatzes der Rettungskräfte war eine aus noch ungeklärten Gründen in Brand geratene Couch.