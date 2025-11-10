Sofa-Brand im Hochhaus: Feuerwehr rettet mehrere Bewohner in Köln
Von Katharina Kausche
Köln - Bei einem Brand im 15. Stock eines Hochhauses in Köln-Meschenich haben mehrere Bewohner Rauchgasvergiftungen erlitten.
Vier von ihnen mussten am Sonntag ins Krankenhaus gebracht werden, wie ein Feuerwehrsprecher sagte.
Auslöser des Großeinsatzes der Rettungskräfte war eine aus noch ungeklärten Gründen in Brand geratene Couch.
Einige Wohnungen in dem Hochhaus sind infolge des Feuers zurzeit nicht mehr bewohnbar.
Weitere Details waren zunächst nicht bekannt.
