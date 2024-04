Spektakulärer Feuerwehreinsatz im Norden: Bagger muss Haus einreißen

Kisdorf - In der Nacht zu Donnerstag war im Keller eines Einfamilienhauses in Kisdorf ( Schleswig-Holstein ) ein Feuer ausgebrochen. Ein zunächst kleiner Brand, der sich schnell zu einem Großeinsatz entwickelte.

Ein Feuer im Keller eines Einfamilienhauses wurde in der Nacht zu Freitag für die Feuerwehr zur Odysee. © Kreisfeuerwehrverband Segeberg

Wie die Feuerwehr am Freitag mitteilte, meldeten Anwohner gegen zwei bis drei Uhr in der Früh ein Feuer in einem Kellerraum ihres Einfamilienhauses.

Die beiden Hausbewohner, eine 72-jährige Frau und ein 71-jähriger Mann, konnten eigenständig das Haus verlassen und den Notruf wählen.

Bereits wenige Minuten nach Eingang der Alarmierung, waren die ersten Einsatzkräfte vor Ort eingetroffen. Aufgrund schneller und enormer Rauchentwicklung zogen die Kameraden weitere Kollegen hinzu.

Schnell mussten die Einsatzkräfte feststellen, dass das Gebäude und somit der Ort des Feuers schwer zugänglich ist. Zunächst hatten sie trotzdem versucht, die Flammen innerhalb des Hauses zu bekämpfen - ohne Erfolg. Gegen 3.19 Uhr musste diese Maßnahme zum Schutz der Feuerwehrleute abgebrochen werden.

Sie begannen den Brand von außen zu löschen.