Sperrmüll vorm Haus abgefackelt: Flammen vernichten Lokal und alle Wohnungen darüber

Moers (Kreis Wesel) - Ein vorm Haus abgestellter Haufen Sperrmüll ist in Flammen aufgegangen. Jetzt ist auch das Wohngebäude in der nordrhein-westfälischen Stadt Moers schrottreif.

Ein brennender Haufen Sperrmüll hat in der Nacht auf Donnerstag in Moers einen intensiven Feuerwehreinsatz ausgelöst. © Feuerwehr Moers

Die Folgen des abgefackelten Sperrmülls sind enorm: Die Hausfassade ist hinüber, das Lokal im Erdgeschoss sowie alle sechs Wohnungen im ersten und zweiten Obergeschoss sind nicht mehr benutzbar, wie die Feuerwehr am frühen Donnerstagmorgen mitteilten.

Aus noch zu ermittelnder Ursache entzündete sich das Gerümpel an der Lotharstraße in der Nacht, gegen 0.50 Uhr. Schnell griffen die Flammen auf das Gebäude über, sämtliche Räume waren gefüllt mit Rauch.

Alle Bewohner konnten sich glücklicherweise selbst in Sicherheit bringen. Zwei von ihnen kamen mit Verdacht auf eine Rauchgasvergiftung ins Krankenhaus. Auch ein Feuerwehrmann erlitt leichte Verletzungen.

Zwischenzeitlich suchten die Einsatzkräfte zudem nach einem vermissten Mieter. Schnell wurde jedoch klar, dass sich die Person zum Zeitpunkt des Feuers nicht in dem Gebäude aufhielt.