Mehrere Waldbrände in Oberpfalz: Risiko steigt weiter

Pressath - In der Oberpfalz sind in der Nacht auf Donnerstag mehrere kleine Waldbrände ausgebrochen.

In der Nähe eines See bei Pressath trafen Einsatzkräfte auf ein rund 50 Quadratmeter großes Waldstück, das voll in Brand stand, wie ein Sprecher der Polizei mitteilte.

Auch bei Schwandorf in der Oberpfalz hatte die Feuerwehr ab Mittwochabend einen Waldbrand einzudämmen. In Summe gerieten demnach bis zu 3000 Quadratmeter an Fläche in Brand.

Es war einer der größeren Waldbrandeinsätze neben gleich mehreren kleineren Bränden in der Nacht auf Donnerstag. Der Deutsche Wetterdienst (DWD) hatte die Waldbrandgefahr in Bayern in den vergangenen Tagen zum Teil als sehr hoch eingestuft.

Derzeit gilt in mehreren Regionen noch die zweithöchste Gefahrenstufe des DWD (4 - hohe Gefahr) für Waldbrände. Zum Wochenende hin rechnet der Wetterdienst wieder mit einem Anstieg der Waldbrandgefahr im Freistaat.