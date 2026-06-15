Starke Rauchschwaden: Lagerhalle im Norden steht in Flammen

Neumünster - Bei einem Feuer in einer Lagerhalle im Industriegebiet Süd von Neumünster ( Schleswig-Holstein ) sind am Montagmorgen Elektroartikel, Akkumulatoren sowie größere Mengen Kunststoff in Flammen aufgegangen.

Die Feuerwehr war mit bis zu 100 Einsatzkräften vor Ort. © Nonstopnews

Der Brand war wegen der starken Rauchentwicklung weithin sichtbar, wie die Feuerwehr mitteilte. Wegen der Lage seien schon während der Anfahrt weitere Kräfte der Berufsfeuerwehr sowie mehrere Freiwillige Feuerwehren alarmiert worden.

Insgesamt seien bis zu 100 Einsatzkräfte am Brandort eingesetzt gewesen. Verletzt worden sei niemand.

Ein benachbartes Unternehmen wurde den Angaben zufolge wegen der starken Rauchentwicklung vorsorglich geräumt. Eine Evakuierung des vom Brand betroffenen Betriebes sei dagegen nicht erforderlich gewesen.

Das Feuer konnte vollständig gelöscht werden. Wegen der Gefahr eines Wiederaufflammens sollte die Lagerhalle noch bis in die Nacht überwacht werden.