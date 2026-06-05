Starker Rauch kommt aus der Halle: Brand auf Recyclinghof in Ostrau
Grimma/OT Ostrau - Mitten in der Nacht wurden zahlreiche Feuerwehrleute zu einem Einsatz im Grimmaer Ortsteil Ostrau gerufen. Ein Brand war auf einem Recyclinghof ausgebrochen.
Gegen 3.15 Uhr löste die Brandmeldeanlage auf dem Betriebsgelände aus. Das teilte eine Sprecherin der Polizei auf TAG24-Anfrage mit.
Die in einem Metallcontainer befindlichen Materialien waren aus unbekannter Ursache in Brand geraten.
Beim Eintreffen der Feuerwehr kam bereits starker Rauch aus der Halle.
Wie TAG24 von vor Ort erfuhr, erschwerte der Rauch die Arbeiten der Einsatzkräfte zunächst. Die Halle wurde taktisch belüftet, um den Brandherd besser lokalisieren zu können.
Dann hat man den brennenden Container mit einem Radlader ins Freie gezogen und das Feuer dort gelöscht.
Durch das schnelle Eingreifen der Feuerwehren aus Zschoppach, Mutzschen und Grimma konnte verhindert werden, dass sich die Flammen weiter ausbreiteten.
Laut Angaben der Polizeisprecherin wurde niemand verletzt. Wie hoch der entstandene Sachschaden ist, war am Freitagmorgen zunächst noch unklar.
Titelfoto: Medienportal Grimma/Sören Müller