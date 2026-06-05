Starker Rauch kommt aus der Halle: Brand auf Recyclinghof in Ostrau

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Mitten in der Nacht wurden zahlreiche Feuerwehrleute zu einem Einsatz im Grimmaer Ortsteil Ostrau gerufen. Ein Brand war auf einem Recyclinghof ausgebrochen.

Von Tamina Porada

Grimma/OT Ostrau - Mitten in der Nacht wurden zahlreiche Feuerwehrleute zu einem Einsatz im Grimmaer Ortsteil Ostrau gerufen. Ein Brand war auf einem Recyclinghof ausgebrochen.

Der Brand musste im Freien gelöscht werden.
Der Brand musste im Freien gelöscht werden.  © Medienportal Grimma/Sören Müller

Gegen 3.15 Uhr löste die Brandmeldeanlage auf dem Betriebsgelände aus. Das teilte eine Sprecherin der Polizei auf TAG24-Anfrage mit.

Die in einem Metallcontainer befindlichen Materialien waren aus unbekannter Ursache in Brand geraten.

Beim Eintreffen der Feuerwehr kam bereits starker Rauch aus der Halle.

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Wie TAG24 von vor Ort erfuhr, erschwerte der Rauch die Arbeiten der Einsatzkräfte zunächst. Die Halle wurde taktisch belüftet, um den Brandherd besser lokalisieren zu können.

Dann hat man den brennenden Container mit einem Radlader ins Freie gezogen und das Feuer dort gelöscht.

Der brennende Container befand sich in einer Halle, die durch die Flammen stark verraucht wurde.
Der brennende Container befand sich in einer Halle, die durch die Flammen stark verraucht wurde.  © Medienportal Grimma/Sören Müller

Durch das schnelle Eingreifen der Feuerwehren aus Zschoppach, Mutzschen und Grimma konnte verhindert werden, dass sich die Flammen weiter ausbreiteten.

Laut Angaben der Polizeisprecherin wurde niemand verletzt. Wie hoch der entstandene Sachschaden ist, war am Freitagmorgen zunächst noch unklar.

Titelfoto: Medienportal Grimma/Sören Müller

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