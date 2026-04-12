Starker Rauch nach Dachstuhlbrand: Bewohnerin (†92) tot geborgen

Lobbach - Eine 92-Jährige ist nach dem Brand eines Hauses in Lobbach (Rhein-Neckar-Kreis) tot geborgen worden. Das teilte die Polizei am Abend mit.

Das Feuer brach im Dachstuhl des Gebäudes aus. © René Priebe • PR-Video

Eine weitere Person erlitt demnach eine leichte Rauchgasintoxikation. Der Brand am Samstagvormittag verursachte nach ersten Schätzungen einen Schaden von rund 300.000 Euro.

Zur Brandursache könne zum jetzigen Zeitpunkt noch keine Aussage getroffen werden, hieß es weiter. Die Ermittlungen laufen noch. Hinweise auf Fremdverschulden gebe es nicht.

Das Feuer war im Dachstuhl des Einfamilienhauses ausgebrochen - mit starkem Rauch und deutlich sichtbaren Flammen.