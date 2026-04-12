Flammen in Mehrfamilienhaus: Schaden im sechsstelligen Bereich

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Ein Wohnungsbrand hat in Esslingen für einen hohen Schaden gesorgt. Mehrere Bewohner können vorerst nicht zurück in ihr Zuhause.

Von Sven Bleilefens, Linda Drewanz

Esslingen - Ein Wohnungsbrand hat in Esslingen für einen hohen Schaden gesorgt. Mehrere Bewohner können vorerst nicht zurück in ihr Zuhause.

Bei dem Feuer entstand Schaden im sechsstelligen Bereich.
Bei dem Feuer entstand Schaden im sechsstelligen Bereich.  © 7aktuell.de | Simon Adomat

Verletzt wurde durch das Feuer am Samstagabend gegen 20.10 Uhr auf der Urbanstraße niemand, wie die Polizei mitteilte.

Sechs Menschen mussten demnach das Mehrfamilienhaus verlassen. Das Feuer war in einer Wohnung im ersten Stock ausgebrochen. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte schlugen die Flammen bereits aus den Fenstern.

"Zum Zeitpunkt des Brandausbruchs hielten sich insgesamt sechs Personen in dem Wohnhaus auf, welche das Gebäude entweder selbstständig verlassen konnten oder von der Feuerwehr evakuiert wurden", so die Polizei.

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Mehr als 50 Feuerwehrleute konnten den Angaben zufolge eine Ausweitung der Flammen auf andere Wohnungen verhindern.

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Die drei anderen Wohnungen sind zwischenzeitlich ebenfalls nicht mehr bewohnbar. Mitarbeiter der Stadt kümmerten sich um die Unterbringung der Hausbewohner.

Der Sachschaden beträgt laut Polizei mehrere Hunderttausend Euro. Die Brandursache ist unklar.

Titelfoto: 7aktuell.de | Simon Adomat

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