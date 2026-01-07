Stockwerk in Flammen: Frau muss aus brennendem Haus gerettet werden

Geislingen an der Steige – Bei einem Brand in einem Mehrfamilienhaus in der Geislinger Innenstadt (Kreis Göppingen) wurden mehrere Menschen verletzt.

Eine Frau musste per Drehleiter gerettet werden. © Simon Zeiher/onw-images/dpa

Als die Einsatzkräfte kurz nach 14 Uhr auf der Adlerstraße eintrafen, stand laut Polizeiangaben ein Stockwerk bereits in Vollbrand und dichter Rauch breitete sich im Gebäude aus.

Drei Bewohner konnten sich selbst ins Freie retten, eine junge Frau wurde von der Feuerwehr über eine Leiter aus dem zweiten Obergeschoss evakuiert.

Insgesamt wurden drei Menschen im Alter von 19, 29 und 31 Jahren verletzt. Zwei von ihnen wurden mit dem Verdacht auf Rauchvergiftung in Krankenhäuser gebracht, wie die Polizei mitteilte.