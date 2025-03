Straßengräben und Wiesen brennen: Polizei warnt vor Waldbrandgefahr!

Demnach brannten am Freitagvormittag aus bislang unbekannter Ursache rund 200 Quadratmeter Wiese im Straßengraben in Zittau. Kräfte der Feuerwehr Zittau konnten den Brand erfolgreich löschen.

In den vergangenen Tagen mussten Polizei und Feuerwehr bereits zu mehreren Einsätzen ausrücken.

Die Wärme und die Sonne sorgen für ein Austrocknen der Böden. In Kombination mit der noch alten, ausgetrockneten Pflanzenwelt besteht deshalb eine erhöhte Brandgefahr.

Die Waldbrandwarnstufen für die Landkreise Bautzen und Görlitz sind aktuell von drei auf vier gestiegen, heißt es in einer Pressemitteilung der Polizeidirektion Görlitz.

Auch die Polizei schaut sich die Brände vor Ort an. © xcitepress

In Herrnhut fing am Freitagnachmittag ebenfalls aus unbekannter Ursache ein etwa 80 Meter langer Straßengraben Feuer und rief die Freiwillige Feuerwehr Großhennersdorf auf den Plan. Diese löschte den Brand, bevor er auf ein angrenzendes Feld übergreifen konnte. Trotzdem entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 500 Euro.

In beiden Fällen ermittelt die Polizei.

In den nächsten Tagen soll es zwar etwas wolkiger und kühler werden, doch die Polizei rät zur Achtsamkeit. Wer in der Natur unterwegs ist, sollte keine noch nicht erloschenen Zigaretten wegwerfen.

Auch das Parken des Fahrzeugs am Wald oder weggeworfene Glasflaschen können Vegetationsbrände auslösen.