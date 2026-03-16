Stürmischer Wochenstart: Mehrere Fichten fallen auf die Straße

Vollersroda - Im Weimarer Land war es zu Wochenbeginn stürmisch.

Die Feuerwehr räumte die Straße wieder frei. © Johannes Krey - JKFOTOGRAFIE & TV

Auf der Verbindungsstraße zwischen Vollersroda und Buchfart waren laut Polizeiangaben drei Fichten infolge starker Windböen umgestürzt.

Die Feuerwehr Mellingen kümmerte sich anschließend um die gefallenen Bäume und zerlegte die Fichten mithilfe von Kettensägen. Danach wurden die Bäume von der Straße geräumt.



