Stürmischer Wochenstart: Mehrere Fichten fallen auf die Straße
Vollersroda - Im Weimarer Land war es zu Wochenbeginn stürmisch.
Auf der Verbindungsstraße zwischen Vollersroda und Buchfart waren laut Polizeiangaben drei Fichten infolge starker Windböen umgestürzt.
Die Feuerwehr Mellingen kümmerte sich anschließend um die gefallenen Bäume und zerlegte die Fichten mithilfe von Kettensägen. Danach wurden die Bäume von der Straße geräumt.
Während des Einsatzes war die Strecke von der Polizei Weimar für rund 30 Minuten gesperrt worden. Wegen der Sturmböen waren im Weimarer Land weitere Bäume umgestürzt.
Titelfoto: Johannes Krey - JKFOTOGRAFIE & TV