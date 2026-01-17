Stundenlanger Einsatz im Landkreis Leipzig: Unbekannter roter Nebel sorgt für Evakuierung

Grimma - Polizei , Feuerwehr und der Gefahrgutzug des Landkreises Leipzig mussten am Freitagabend nach Grimma ausrücken.

In dem Gebäude fanden die Einsatzkräfte einen unbekannten roten Stoff vor. © Sören Müller

Nach Angaben der Feuerwehr wurden die Einsatzkräfte gegen 23 Uhr durch einen ausgelösten Rauchmelder zu einem Mehrfamilienhaus in der Langen Straße gerufen.

Bereits beim Eintreffen wurde klar: Hier handelt es sich wohl um keinen gewöhnlichen Einsatz. Der Grimmaer Einsatzleiter Benjamin Kannengießer erklärte dazu: "Wir fanden im Gebäude einen roten Nebelschleier und einen stark stechenden Geruch vor."

Glücklicherweise hatten alle Bewohner das Haus bereits eigenständig verlassen, sodass sich die Kameraden auf den mysteriösen roten Nebelschleier konzentrieren konnten. Um eine mögliche Gesundheitsgefährdung abzuklären, wurden ABC-Experten vom Gefahrstoffzug des Landkreises nachalarmiert.

Da erste Tests vor Ort zunächst negativ ausfielen, wurden Proben des mysteriösen Stoffes gesammelt und sollen nun in einem Labor untersucht werden.

Der stechende Geruch lag jedoch auch nach der Belüftung des Hauses weiterhin in der Luft, sodass das Gebäude vorsorglich gesperrt wurde. Die betroffenen Bewohner müssen übergangsweise bei Angehörigen unterkommen.