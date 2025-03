Technischer Defekt lässt Fantomas-Flitzer in Flammen aufgehen!

Grimma - Autoliebhaber müssen bei diesen Bildern ganz stark bleiben: In Grimma, im sächsischen Landkreis Leipzig , ist am Dienstagmorgen ein Citroën DS den Flammen zum Opfer gefallen. Der wunderschöne Oldtimer ist bekannt aus Kinofilmen wie "Fantomas" und den Komödien mit Louis de Funès (†68).

Im sächsischen Grimma ist am Dienstagvormittag ein Citroen DS in Flammen aufgegangen. © Sören Müller

Auf der Kinoleinwand wird der erstmals 1955 gebaute Oberklasse-Schlitten oft als Super-Flitzer dargestellt, kann fliegen oder auf dem Wasser schwimmen und wird sogar in Sci-Fi-Welten noch gefahren. In Grimma brachten ihm die Superkräfte jedoch nichts.

Direkt am Grimmaer Markt ging am Dienstag einer der schicken Oldtimer in Flammen auf. Ein älteres Pärchen war mit dem DS auf der nördlichen Marktstraße unterwegs, als gegen 10.15 Uhr plötzlich Rauch aus dem Wagen aufstieg.

Das Paar konnte sich retten, kam mit dem Schrecken davon. Ein Ersthelfer versuchte noch, den Flammen mithilfe eines Feuerlöschers Einhalt zu gebieten, doch für den Citroën war es bereits zu spät. Immer mehr wurde das Auto von den Flammen eingehüllt.

Kameraden der Freiwilligen Feuerwehr Grimma rückten schließlich mit zwei Fahrzeugen an und löschten den Brand. Ein Rettungswagen war zur Absicherung ebenfalls vor Ort.