Wohnhaus steht lichterloh in Flammen: Mehrere Feuerwehrleute bei Einsatz verletzt

Kabelsketal - Nicht nur fiel ein Einfamilienhaus im Saalekreis am Freitagabend einem Brand zum Opfer, auch drei Kameraden der Feuerwehr wurden bei ihrem Löscheinsatz verletzt.

Die örtliche Feuerwehr war im Einsatz, um den Brand löschen. Dabei wurden drei Kameraden verletzt. (Archivbild) © Facebook/Freiwillige Feuerwehr Dieskau - Zwintschöna

Das Feuer brach gegen 19.15 Uhr in einem Wohngebiet in der Straße An der Wiese in Dieskau, einem Ortsteil von Kabelsketal, aus.

Laut einem Polizeisprecher sei die Brandursache noch ungeklärt, aber die Flammen wüteten zuerst in einem Gartenhäuschen auf dem Grundstück. Schlimmer noch: Sie griffen auf das zweigeschossige Wohnhaus über, das zu großen Teilen zerstört worden sei.

Während die Feuerwehrleute die Flammen bekämpften, erlitten drei von ihnen - eine 25-jährige Frau und zwei 20 und 21 Jahre alte Männer - leichte Verletzungen. Der Jüngste musste in einem Krankenhaus behandelt werden.

Glücklicherweise blieben die Bewohner unverletzt, sie verloren jedoch ihr Zuhause, kamen zunächst bei Bekannten unter.