Tiere verenden bei Stallbrand: Polizei hat eine erste Vermutung

Ein Hühnerstall hat am Samstag in Weddersleben Feuer gefangen. Auch Tiere sind dabei verendet. Die Polizei hat bereits eine erste Vermutung für den Auslöser.

Von Robert Lilge

Weddersleben - Am Samstagabend hielten Flammen und Rauch die Einsatzkräfte der Feuerwehr in Weddersleben zwischen Thale und Quedlinburg (Landkreis Harz) auf Trab.

Die schnell angerückten Feuerwehrkameraden konnten die Flammen sofort löschen.
Wie das Polizeirevier Harz mitteilte, sei ein Hühnerstall gegen 21.50 Uhr aus noch ungeklärter Ursache in Brand geraten.

Die alarmierten Kameraden der Feuerwehr konnten die Flammen schnell unter Kontrolle bringen und löschen. Der Stall war jedoch nicht mehr zu retten, er brannte vollständig aus.

Ein angrenzender Schuppen eines Nachbargrundstücks sei durch das Feuer in Mitleidenschaft gezogen worden, hieß es.

Auch Tiere wurden Opfer der Flammen. Insgesamt seien vier Hühner durch den Brand gestorben.

Ersten Schätzungen zufolge beläuft sich der entstandene Schaden auf etwa 20.000 Euro.

Gefundene Hinweise deuten auf einen technischen Defekt als Brandursache hin. Dennoch wurde der Brandort beschlagnahmt, um weitere polizeiliche Ermittlungen durchführen zu können.

