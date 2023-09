Tierische Rettungsaktion: Feuerwehr hilft Reh aus Löschteich

Rettung erfolgreich: Die Kameraden der Feuerwehr Groitzsch haben am Mittwochmorgen dieses Reh aus einem Löschteich befreit. © Montage: Mike Köhler/Kreisfeuerwehrverband Landkreis Leipzig

Auf dem Gelände der Raiffeisen Waren-Zentrale Betriebsstelle Groitzsch an der Straße Am Flugplatz war am Morgen ein Reh in einen Löschteich gestürzt und aus eigener Kraft nicht mehr herausgekommen.

Die Feuerwehrleute eilten umgehend zum Ort des Geschehens und machten sich mit einem Schlauchboot ans Werk.

Kurz darauf hatten die neun Kameraden das Tier bereits aus seiner misslichen Lage gerettet. Daraufhin wurde es außerhalb des Geländes freigelassen.