Tierischer Arbeitsunfall: Feuerwehr muss Bussard retten

Wuppertal - Weil ein Bussard bei seinem Job der Taubenvertreibung am Wuppertaler Hauptbahnhof einen Arbeitsunfall erlitten hat, musste die Feuerwehr am Dienstagmittag zu einem tierischen Einsatz ausrücken.

Die Falknerin konnte ihren "Angestellten" nach der Rettungsaktion wieder zurück an die Arbeit schicken. © Feuerwehr Wuppertal

Der übereifrige Greifvogel hatte sich in einer der Lücken der Natursteinmauer am Bahnhofsgebäude verfangen, steckte fest und konnte sich nicht mehr aus eigener Kraft befreien.

Die Feuerwehr rückte daraufhin mit einer Drehleiter an und nahm eine Mitarbeiterin der für den Greifvogel zuständigen Falknerei Bergisch Land im Leiterkorb mit zu der Stelle, an der das Tier festsaß - mit Erfolg: "Die Falknerin konnte ihren 'Angestellten' befreien", berichtet die Feuerwehr am Mittwoch.

Glücklicherweise blieb das Tier unverletzt, sodass es seinem Job der Taubenvertreibung weiterhin nachgehen konnte.