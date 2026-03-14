Tierischer Einsatz: Feuerwehrleute werden nach Sturz in Güllegrube zu Rettern in der Not

Friedrichsthal - Tierischer Rettungseinsatz im Landkreis Nordhausen: Am Freitagmittag ist ein Pferd auf einem Grundstück in eine Güllegrube gefallen - die Feuerwehr wurde zu Hilfe gerufen.

Beängstigende Situation für das Pferd: Es konnte sich nicht selbst aus der Grube befreien. © Feuerwehr Trebra/Silvio Dietzel

Die Einsatzkräfte wurden gegen 12.45 Uhr nach Friedrichsthal, einem Ortsteil von Bleicherode, alarmiert. Zuvor war ein Notruf bei der Leitstelle in Nordhausen eingegangen, berichtete die Freiwillige Feuerwehr Trebra auf ihrem Facebook-Kanal.

Das Tier habe sich nach dem Sturz nicht selbst aus der früheren Güllegrube befreien können und auch die Bemühungen der Besitzerin waren erfolglos.

Die Kameraden mehrerer Feuerwehren aus der Umgebung packten also mit an, ebenso die ortsansässigen Agrarbetriebe, die einen Teleskoplader zur Verfügung stellten.

So konnte das Pferd glücklicherweise aus seiner misslichen Lage befreit und an die Besitzerin übergeben werden.