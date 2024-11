Todesopfer nach Wohnungsbrand in Radeberg!

Radeberg - In der Nacht auf Samstag ist eine Person bei einem Wohnungsbrand in Radeberg ums Leben gekommen.

In diesem Mehrfamilienhaus im Flügelweg starb in der Nacht auf Samstag eine Person. © xcitepress

Gegen 3 Uhr rückte die Kameraden in den Flügelweg aus, wo eine Wohnung in einem Mehrfamilienhaus in Flammen stand, wie ein Sprecher der Freiwilligen Feuerwehr Radeberg gegenüber TAG24 bestätigte.

In der Wohnung wurde der leblose Körper einer Person aufgefunden.

Der Feuerwehreinsatz dauerte circa drei Stunden.

Für genauere Hintergründe zum Unglück verwies ein Sprecher der Polizeidirektion Görlitz auf die Staatsanwaltschaft. Diese war am Samstagnachmittag bisher nicht zu erreichen.