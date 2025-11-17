Tödliches Feuer im Kreis Heilbronn: Senior (†83) stirbt in Einfamilienhaus

Wertheim - Ein 83-jähriger Mann ist am Montagvormittag bei einem Brand in seinem eigenen Haus in Wertheim (Kreis Heilbronn) gestorben.

Der Rettungsdienst konnte nichts mehr für den Rentner (†83) tun. (Symbolfoto) © Sebastian Gollnow/dpa

Gegen 10.30 Uhr war in dem Haus in der Straße Im Tal aus noch ungeklärter Ursache ein Feuer ausgebrochen, das zu einer starken Rauchentwicklung führte.

Die alarmierten Einsatzkräfte der Feuerwehr fanden den 83-Jährigen während der Löscharbeiten.

Laut Polizei konnte der Rettungsdienst jedoch nur noch den Tod des Mannes feststellen.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen zur genauen Brandursache aufgenommen.