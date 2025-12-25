Tragischer Wohnungsbrand in Sachsen: Bewohner stirbt an Heiligabend

Thalheim - Schreckliches Feuer-Drama im Erzgebirge an Heiligabend: Ein Wohnhaus in Thalheim (Erzgebirge) stand in Flammen. Ein Mann (82), der allein in dem Haus wohnte, überlebte den Brand nicht.

Tragisch: In diesem Wohnhaus kam an Heiligabend ein Mann (82) ums Leben. Aus bisher unbekannter Ursache brach ein verheerender Brand aus. © André März

Das verheerende Feuer brach gegen 21 Uhr in einem Wohnhaus an der Stadtbadstraße aus. Nachbarn alarmierten die Feuerwehr.



Als die Einsatzkräfte am Brandort ankamen, schoss bereits dunkler Rauch aus den Fenstern. Mit schwerem Atemschutz betraten die Feuerwehrleute das brennende Wohnhaus, konnten die Flammen schnell unter Kontrolle bringen.

Tragisch: Dabei fanden die Einsatzkräfte laut Polizeiangaben die Leiche eines Mannes (82) - er überlebte den verheerenden Wohnungsbrand nicht. Seelsorger kümmerten sich anschließend um die Hinterbliebenen.