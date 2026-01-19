Tragisches Feuer in Heidelberg: Wohnsitzloser (†58) stirbt in Gartenhütte

Heidelberg - Ein Feuer im Heidelberger Stadtteil Kirchheim endete am späten Sonntagabend tragisch. Ein 58-jähriger Mann, der eine Gartenhütte als Unterkunft nutzte, kam in den Flammen ums Leben.

Die Feuerwehr hatte die Flammen zügig unter Kontrolle. © Priebe/pr-video

Gegen 21.45 Uhr gingen die ersten Notrufe bei der Feuerwehr und Polizei ein. In der Speyerer Straße war eine hölzerne Gartenlaube in Brand geraten.

Die Berufsfeuerwehr Heidelberg war schnell vor Ort und konnte den Brand unter Kontrolle bringen. Ein Übergreifen des Feuers auf benachbarte Gebäude konnte erfolgreich verhindert werden.

Doch für einen Mann (†58) kam jede Hilfe zu spät. Ersten Erkenntnissen der Ermittler zufolge diente die Hütte dem 58-Jährigen ohne festen Wohnsitz als Schlafstätte und Wohnraum.

Hinweise auf eine Straftat oder das Einwirken Dritter liegen der Polizei aktuell nicht vor. Der entstandene Sachschaden wird auf rund 5000 Euro geschätzt.