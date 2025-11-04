Traktor brennt nach plötzlicher Stichflamme komplett aus: 300.000 Euro Schaden

Petersberg - Ein 18-Jähriger pflügte am Dienstagnachmittag mit seinem Traktor gerade ein Feld in der Petersberger Ortschaft Wallwitz, als plötzlich eine Stichflamme aus dem Motorraum trat. Kurz darauf stand die ganze Maschine in Flammen.

Der Traktor brannte komplett aus. © Facebook/Freiwillige Feuerwehr Morl

Zuvor schaffte es der Jugendliche glücklicherweise noch, den Traktor anzuhalten und sich selber zu retten.

Im Anschluss rief er gegen 13.10 Uhr Hilfe, woraufhin die Feuerwehr zu dem Feld am Priester Weg eilte.

Insgesamt 37 Einsatzkräfte aus den Wehren Petersberg und Wettin-Löbejün löschten den Brand, bestätigte Polizeisprecher Alexander Junghans.

Von dem Traktor war am Ende jedoch nicht mehr viel übrig.

Der 18-Jährige blieb unverletzt.