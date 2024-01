20.01.2024 08:47 Transporter brennt lichterloh: Sperrung der A48 bei Koblenz

Fahrzeugbrand auf der A48 westlich von Koblenz am Freitag: Ein Transporter stand lichterloh in Flammen, die Fahrbahn in Richtung Trier wurde gesperrt.

Von Florian Gürtler

Koblenz - Ein Transporter wurde auf der A48 in Rheinland-Pfalz durch einen Brand völlig zerstört. Die Fahrbahn in Richtung Trier wurde in der Folge für rund zwei Stunden gesperrt, es kam zu einem Stau. Auf der A48 westlich von Koblenz stand am Freitagnachmittag ein Transporter in Vollbrand. © Polizei Rheinland-Pfalz Der Fahrzeugbrand ereignete sich am gestrigen Freitagnachmittag gegen 16.55 Uhr zwischen der Anschlussstelle Ochtendung und Polch westlich von Koblenz, wie die Polizei mitteilte. Demnach stand das Auto in Vollbrand, als erste Einsatzkräfte nach der Alarmierung vor Ort eintrafen. Fotos der Polizei zeigen, dass von dem lichterloh brennenden Transporter nur ein verkohltes Wrack übrig blieb. Die zwei Männer, die mit dem Auto unterwegs gewesen waren, hatten den Brand zum Glück rechtzeitig bemerkt. Sie hatten den Transporter daraufhin auf dem Standstreifen abgestellt und sich in Sicherheit gebracht. Beide Männer blieben unverletzt. Feuerwehreinsätze Auto brennt auf Tankstellen-Gelände: Straße komplett dicht! Die Feuerwehr konnte den Brand schnell unter Kontrolle bringen und löschen. Von dem Transporter blieb nur ein verkohltes Wrack übrig, die Fahrbahn der A48 in Richtung Trier wurde für rund zwei Stunden gesperrt. © Polizei Rheinland-Pfalz Fahrzeugbrand auf der A48 führt zu Stau am Freitagnachmittag Für die Lösch- und Bergungsarbeiten sowie für die notwendige Reinigung wurde die Fahrbahn der A48 in Richtung Trier für rund zwei Stunden gesperrt. Es kam in der Folge zu einem Stau. Zur Frage der Brandursache gibt es noch keine abschließende Erkenntnis, doch nach ersten Ermittlungen der Polizei sei "von einem technischen Defekt auszugehen", wie ein Sprecher erklärte. Die Ermittlungen zu dem Fahrzeugbrand dauern an.

