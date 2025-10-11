Feuerwehr findet leblosen Menschen bei Hausbrand: Identität unklar

Triangel - Im Landkreis Gifhorn ( Niedersachsen ) ist am Samstagvormittag eine Person bei einem Hausbrand ums Leben gekommen.

Die Feuerwehr war mit einem Großaufgebot im Einsatz. (Symbolbild) © Niklas Treppner/dpa

Gegen 10.30 Uhr wurden die Einsatzkräfte zu dem Feuer im Ortsteil Triangel gerufen. Wie die Polizeiinspektion Gifhorn mitteilte, entdeckten die Kameraden der Feuerwehr nur noch den leblosen Körper eines Menschen, der sich in dem Gebäude befand.

Ob es sich bei dem Opfer um den Bewohner handelt, konnte bislang nicht geklärt werden. Die Person müsse erst identifiziert werden.

Wie genau es zu dem Feuer kommen konnte, ist noch unklar und Teil der laufenden Ermittlungen.