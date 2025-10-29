Tür zu, Herd an: Frau schließt sich beim Kochen aus und verursacht Brand in Waldkraiburg

Waldkraiburg - Am Dienstag sperrte sich eine Frau im Landkreis Mühldorf während des Kochens aus. Bis die Feuerwehr eintraf, stand die Küche bereits in Flammen.

Die Feuerwehr konnte den Brand löschen. (Symbolfoto) © Marijan Murat/dpa

Die 40-Jährige war gerade am Kochen, als sie ihre Wohnung im Altvaterweg in Waldkraiburg verließ und die Tür hinter ihr ins Schloss fiel.

Da sie keinen Schlüssel dabeihatte, rief sie den Notruf. Als die Polizei eintraf, rauchte es bereits aus einem Fenster und die meisten Bewohner standen im Freien.

Die Einsatzkräfte evakuierten anschließend einen letzten Anwohner aus seiner Wohnung in dem Mehrfamilienhaus, wie die Polizei mitteilte. Verletzt wurde bei dem Brand niemand.