09.09.2023 Umweltverschmutzung in Bautzen: Öl in Spree ausgelaufen!

Von Malte Kurtz

Bautzen - Am Samstagmorgen wurden Feuerwehr und Polizei in Bautzen alarmiert, weil dort Öl in die Spree ausgelaufen war. Die Polizei ermittelt derzeit wegen einer Öl-Havarie auf der Bautzner Spree. © Jens Kaczmarek/Lausitznews Die Polizeidirektion Görlitz konnte den Einsatz aufgrund der Öl-Havarie gegenüber TAG24 bisher nur bestätigen. Da die Ermittlungen noch laufen, gebe es noch keine weiteren Informationen, so eine Polizeisprecherin. Bilder zeigen unterdessen, wie Einsatzkräfte der Feuerwehr mit einer platzierten Ölsperre im Fluss versuchen, die weitere Ausbreitung des Schadstoffs zu verhindern. Ersten Informationen zufolge sei Hydrauliköl aufgrund eines technischen Defekts zwischen der Alten Wasserkunst und der Hammermühle ins Wasser geraten. Mit einer Ölsperre soll die Verschmutzung des Flusses gestoppt werden. © Jens Kaczmarek/Lausitznews TAG24 bleibt für euch dran.

