Ungewöhnlicher Einsatz im Schneesturm: Unterkühlter Mann nachts vom Brocken gerettet

Schierke - Die Feuerwehr in Schierke ( Landkreis Harz ) hatte in der Nacht auf Samstag ihren ersten Einsatz des Jahres, der gleichzeitig ein ungewöhnlicher war.

Der unterkühlte Mann wurde sorgfältig eingepackt und mit den Motorschlitten nach Schierke gefahren. © Screenshot/Instagram/feuerwehrschierke

Denn die Einsatzkräfte mussten gegen 1 Uhr hoch hinaus zum Brockengipfel, wie die Feuerwehr Schierke über ihre Social-Media-Profile mitteilte.

Dort sollte sie einen stark unterkühlten Mann retten. Jedoch legte Sturmtief "Elli" einige Steine in den Weg, weshalb der Einsatz herausfordernder wurde.

Weil aufgrund der Menge an Neuschnee kein Weg dorthin geräumt war, sattelten die Einsatzkräfte auf zwei Motorschlitten um, wie sie selbst erklärten. Diese habe der Brockenwirt zur Verfügung gestellt.

Nach der Ankunft am Gipfel wurde der unterkühlte Mann gründlich durchgecheckt. In dieser Zeit rückte auch die Bergwacht mit Motorschlitten an.