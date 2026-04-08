Ungewöhnlicher Vorfall beim Angeln: Auto in Unstrut gefunden
Heldrungen - Ein Auto wurde am Ostermontag aus der Unstrut im Kyffhäuserkreis geholt.
Ein Angler hatte beim Fischen das Fahrzeug im Gewässer entdeckt und anschließend die Rettungsleitstelle informiert. Feuerwehr und Polizei waren daraufhin ausgerückt.
Vor Ort stellte heraus, dass es sich bei dem Wagen um einen Lada Niva handelt. Dieser soll sich laut Polizeiangaben schon längere Zeit in der Unstrut befunden haben.
Die Feuerwehr kümmerte sich um die Bergung des Fahrzeuges und errichtete eine Ölsperre.
Warum der Lada im Gewässer lag, ist derzeit noch unklar. Die Polizei stellte das Auto sicher und nahm die Ermittlungen zum Fahrzeughalter sowie den Hintergründen auf.
Titelfoto: Feuerwehr Heldrungen/Silvio Dietzel