Ungewöhnlicher Vorfall beim Angeln: Auto in Unstrut gefunden

Heldrungen - Ein Auto wurde am Ostermontag aus der Unstrut im Kyffhäuserkreis geholt.

Ein Auto hatte sich in der Unstrut befunden. © Feuerwehr Heldrungen/Silvio Dietzel

Ein Angler hatte beim Fischen das Fahrzeug im Gewässer entdeckt und anschließend die Rettungsleitstelle informiert. Feuerwehr und Polizei waren daraufhin ausgerückt.

Vor Ort stellte heraus, dass es sich bei dem Wagen um einen Lada Niva handelt. Dieser soll sich laut Polizeiangaben schon längere Zeit in der Unstrut befunden haben.

Die Feuerwehr kümmerte sich um die Bergung des Fahrzeuges und errichtete eine Ölsperre.