13.05.2023 10:49 Unglück bei Grillvorbereitungen: Plötzlich steht ein Anbau in Flammen

Zu einer Verpuffung ist es am Freitagabend in Keula gekommen. Ein Anbau war in Brand geraten. Zuvor war beabsichtigt, einen Grill mit Benzin anzuzünden.

Von Carsten Jentzsch

Keula - Zu einem Feuerwehreinsatz ist es am Freitag in Keula (Kyffhäuserkreis) gekommen. Im Einsatz waren die Feuerwehren Ebeleben, Holzthaleben, Menteroda und Hüpstedt. © Silvio Dietzel Wie die Feuerwehr der Stadt Ebeleben mitteilte, wurde man gemeinsam mit den Feuerwehren Holzthaleben, Menteroda und Hüpstedt am frühen Freitagabend wegen eines Brandes nach Keula alarmiert. Dort war es zu einer Verpuffung gekommen, wie die Freiwillige Feuerwehr Hüpstedt via Facebook mitteilte. Die Polizei teilte am Samstag gegenüber TAG24 mit, dass vor dem Unglück beabsichtigt war, einen Grill mit Benzin anzuzünden. Wie es dann letztlich zum Brand, bei dem auch ein Anbau beschädigt wurde, gekommen ist - dazu konnten keine Aussagen gemacht werden. Wie unsere Redaktion erfuhr, soll der Kanister Feuer gefangen haben. Die Kameraden der Feuerwehr konnten noch Schlimmeres - einen Brand des Hauptgebäudes - verhindern. Der Sachschaden liegt laut Polizeiangaben schätzungsweise im niedrigen vierstelligen Bereich. Die Kameraden der Feuerwehr konnten noch Schlimmeres verhindern. Der entstandene Sachschaden liegt wohl im niedrigen vierstelligen Bereich. © Silvio Dietzel Der Einsatz war nach Angaben der Feuerwehr Ebeleben um 19.45 Uhr beendet.

Titelfoto: Silvio Dietzel