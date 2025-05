Unkraut entfernen geht schief: Polizei ermittelt gegen Hobby-Gärtner

Salzwedel - Eigentlich wollte er nur Unkraut entfernen. Doch für einen Mann in Salzwedel endete sein Vorhaben in einem Feuerwehr- und Polizeieinsatz.

Alles in Kürze

Der Koniferenbusch ist durch das Feuer verbrannt. © Polizeirevier Altmarkkreis Salzwedel

Am gestrigen Donnerstag heulten gegen 14.15 Uhr die Sirenen in der Hansestadt. Die Einsatzkräfte rückten umgehend in die Morgenstraße aus.

Über den Notruf rief ein 44 Jahre alter Mann um Hilfe, der ursprünglich mit einem Gasbrenner Unkraut vernichten wollte.

Doch bei seinem Vorhaben entzündete sich auch ein Koniferenbusch, teilte das Polizeirevier Altmarkkreis Salzwedel mit.

Sieben Kameraden der Feuerwehr konnten die Flammen schnell unter Kontrolle bringen und löschen.

Für die Pflanze kam allerdings jede Hilfe zu spät. Sie verbrannte.