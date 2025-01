21.01.2025 22:28 Verdacht auf Rauchgasvergiftung: Wasserkocher brennt in Pflegeeinrichtung

Am Dienstagabend brannte ein Wasserkocher in einem Betreuten Wohnen in Oelsitz.

Von Amelie Fromm

Oelsnitz - Feuer im Erzgebirge: Am Dienstagabend musste die Feuerwehr zu einer Pflegeeinrichtung in Oelsnitz ausrücken. Am Dienstagabend wurden die Einsatzkräfte zu einem Betreuten Wohnen in Oelsnitz gerufen. © André März In dem Betreuten Wohnen in der Pflockenstraße geriet nach ersten Informationen ein Wasserkocher in Brand. Wie es dazu kommen konnte, ist bisher nicht geklärt. Durch einen Hausnotruf und den Alarm eines ausgelösten Rauchmelders sei schnell Hilfe geleistet und ein größerer Brand verhindert worden. Feuerwehreinsätze Feuerwehreinsatz in Sachsen: Lagerhalle in Flammen Denn wie Feuerwehr-Einsatzleiterin Marleen Clauß berichtet, war bei Ankunft der Feuerwehr der Brand bereits aus. Die Einsatzkräfte lüfteten daraufhin die Wohnung. Der Bewohner der Wohnung kam mit dem Verdacht einer Rauchgasvergiftung in eine Klinik. Im Einsatz waren neben der Feuerwehr Oelsnitz auch die Feuerwehren Lugau und Neuwürschnitz.

