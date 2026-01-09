Verformungen an Hausfassade entdeckt: Gebäude muss sofort geräumt werden

Wuppertal - Nachdem an einem Wohnhaus in Wuppertal Verformungen in der Fassade festgestellt wurden, musste das Gebäude geräumt werden. Feuerwehr und Technisches Hilfswerk (THW) waren gemeinsam im Einsatz.

Das Haus musste am Donnerstagabend geräumt werden, nachdem die Verformungen an der Fassade entdeckt wurden. © Florian Schmidt

Wie ein Feuerwehrsprecher am Freitag berichtete, waren die Einsatzkräfte am Donnerstagabend gegen 19.30 Uhr zu dem Haus in der Lilienstraße im Stadtteil Ronsdorf alarmiert worden, nachdem die Verformungen kurz zuvor unter einer an der Fassade angebrachten Plane entdeckt wurden.

Wie ein Baufachberater des THW feststellte, war die Tragfähigkeit der Gebäudestruktur dadurch derart beeinträchtigt, dass die Bewohner das Haus umgehend verlassen und vorläufig anderweitig untergebracht werden mussten.

Kräfte von Feuerwehr und THW verstärkten unterdessen die nicht mehr ausreichend tragfähigen Teile des Fachwerkhauses, wodurch eine ausreichende Standfestigkeit wieder hergestellt werden konnte.