Verheerender Dachstuhlbrand in Mehrfamilienhaus: Retter machen traurigen Fund

Weiterstadt - Verheerendes Feuer am frühen Sonntagmorgen in einem Mehrfamilienhaus in Südhessen. Dabei entstand nicht nur ein gewaltiger Sachschaden, darüber hinaus verlor ein Mensch in den Flammen sein Leben. Während die Feuerwehr noch schlimmere Folgen verhindern konnte, läuft derzeit die Aufklärungsarbeit.