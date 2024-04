15.04.2024 16:47 1.871 Verheerendes Feuer bei Umzugsfirma von AfD-Politiker: War es ein gezielter Brandanschlag?

Feuerwehr im Großeinsatz: Mehrere Lastwagen eines Umzugsunternehmens haben in der Nacht auf Montag in Hohenweiden im Saalekreis lichterloh in Flammen gestanden.

Halle (Saale) - Feuerwehr im Großeinsatz: Mehrere Lastwagen eines Umzugsunternehmens haben in der Nacht auf Montag in der Schkopauer Ortschaft Hohenweiden im Saalekreis lichterloh in Flammen gestanden. Die Polizei ermittelt nach einem Brand im Saalekreis, bei dem fünf Lastwagen komplett zerstört wurden. (Symbolbild) © 123RF/lightfieldstudios Der Brand auf dem Gelände des Umzugsunternehmens, das dem AfD-Kommunalpolitiker Sven Ebert gehört, sei gegen 1.50 Uhr gemeldet worden, wie die Polizei mitteilte. Fünf Lkw seien vollständig ausgebrannt, ein weiterer sei beschädigt worden. Zudem wurde ein Auto, das nicht zum Unternehmen gehöre, durch den Brand beschädigt. 20 Einsatzkräfte aus Schkopau, Hohenweiden und Korbetha waren mit acht Fahrzeugen an den Löscharbeiten beteiligt. Feuerwehreinsätze Zu viel Zigarettenqualm? Feuerwehr rückt zu Großeinsatz in Obdachlosenunterkunft aus Den Sachschaden schätzt die Polizei Halle auf mehrere Hunderttausend Euro. Da ein politisches Motiv nicht ausgeschlossen werden kann, hat der Staatsschutz die Ermittlungen übernommen. Sie laufen in alle Richtungen, so ein Polizeisprecher. Staatsschutz übernimmt Ermittlungen Sven Ebert sitzt für die AfD im Gemeinderat der Gemeinde Schkopau und ist Mitglied des Kreistags im Saalekreis. Bei dem Brand sei fast der gesamte Fuhrpark seiner Firma in Halle zerstört worden, teilte das Unternehmen mit. Lediglich ein Fahrzeug sei noch verfügbar. Dennoch gehe der Betrieb mit Leihfahrzeugen weiter. Erstmeldung um 8.39 Uhr; Update um 16.45 Uhr

Titelfoto: 123RF/lightfieldstudios