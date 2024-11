Verkehrschaos bei Mainz: Bahnstrecke und A63 gesperrt

Mainz - Ein Zug musste evakuiert werden, auf der A63 und beim Mainspitz-Dreieck kam es zu Unfällen : Der Berufsverkehr bei Mainz wurde am heutigen Mittwochmorgen teils massiv gestört.

Die Feuerwehr rückte am Mittwochmorgen gleich zu mehreren Einsätzen aus, es kam zu teils erheblichen Störungen im Berufsverkehr bei Mainz. (Symbolbild) © Montage: dpa/Boris Roessler, dpa/Julian Stratenschulte

Einsatzkräfte der Feuerwehr rückten aus, um bei der Evakuierung eines Zuges auf der Bahnstrecke in Richtung Frankfurt am Main zu helfen. Etwa 130 Fahrgäste mussten einen Zug verlassen und in einen Ersatzzug gebracht werden.

"Aufgrund des Einsatzes sind in diesem Bereich alle Gleise gesperrt", betonte ein Sprecher der Mainzer Feuerwehr.

Parallel zu dem Feuerwehreinsatz an der Bahnstrecke sei es zudem gegen 7.30 Uhr zu einem Unfall beim Mainspitz-Dreieck von A60 und A671 gekommen. Zwei Autos verkeilten sich ineinander und blockierten eine Fahrspur.

Ebenfalls rückten Feuerwehrkräfte wegen eines Crashs auf der A63 in Fahrtrichtung Mainz zwischen Wörrstadt und Saulheim aus. Diese Autobahn wurde "kurzzeitig voll gesperrt", wie der Sprecher ergänzte.