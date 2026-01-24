Verlor Bewohnerin Bewusstsein beim Kochen? 68-Jährige bei Brand schwer verletzt

Eine 68-Jährige ist beim Brand eines Mehrfamilienhauses in Weinheim schwer verletzt worden.

Von Alexandra Kiel

Weinheim (Rhein-Neckar-Kreis) - Eine 68-Jährige ist beim Brand eines Mehrfamilienhauses in Weinheim schwer verletzt worden.

In den frühen Samstagmorgenstunden mussten die Einsatzkräfte in die Bergstraße in Weinheim ausrücken.
Die Bewohnerin wurde in den frühen Morgenstunden gegen 2.30 Uhr aus dem 2. Obergeschoss ihrer Wohnung an der Bergstraße gerettet, wie die Polizei mitteilte. Danach kam sie in ein Krankenhaus.

Grund für den Brand könnte laut Polizei vermutlich ein medizinischer Notfall gewesen sein.

Die Bewohnerin könnte beim Kochen ihr Bewusstsein verloren haben. Auf dem angeschalteten Herd befanden sich Gegenstände, die zu schmoren begannen.

Anwohner hatten zuvor den Rauch wahrgenommen und die Einsatzkräfte gerufen, wie es hieß. Zudem schlug ein Rauchmelder an. Nach rund anderthalb Stunden war das Feuer gelöscht.

Die Feuerwehr Weinheim war mit einem Großaufgebot vor Ort.
Andere Wohnungen waren nicht vom Brand betroffen, weitere Verletzte gab es ebenfalls nicht, wie ein Sprecher der Feuerwehr sagte.

Eine Schadensschätzung gab es zunächst nicht. Die Ermittlungen der Polizei dauern an.

