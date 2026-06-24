Seniorin stirbt in verqualmter Wohnung: War ihr Beatmungsgerät der Auslöser?

Freital - Ein schriller Rauchmelder alarmierte am frühen Montagabend die Retter in Freital. In der Erdgeschosswohnung eines Mehrfamilienhauses drang dichter Qualm aus den Fenstern. Für die alleinige Bewohnerin (65) kam jede Hilfe zu spät.

Die Rettungskräfte konnten nichts mehr für die 65-Jährige tun. © Roland Halkasch

Gegen 18 Uhr – während ein anderer Brandeinsatz in der Körnerstraße noch lief – eilten die Kameraden der Freitaler Feuerwehr und der Rettungsdienst zur Straße "An der Weißeritz".

Als die Einsatzkräfte die verqualmte Wohnung öffneten, fanden sie die 65-jährige Frau bewusstlos und mit schweren Brandverletzungen vor.

Trotz sofortiger Reanimationsversuche verstarb sie noch vor Ort. Wie Bilder zeigen blieben größere Brandfolgen aus. Deshalb mussten die Kameraden der Feuerwehr die Räume lediglich belüften, andere Wohnungen waren nicht betroffen.

Offenbar wurde der schwerkranken Frau, die auf ein medizinisches Beatmungsgerät angewiesen war, ihre eigene Lebensstütze zum Verhängnis.