23.06.2023 14:00 Verpuffung setzt Mehrfamilienhaus in Vollbrand

In Eichstedt (Landkreis Stendal) geriet am Freitag ein Mehrfamilienhaus in Vollbrand. Nach Angaben der Polizei wurde hierbei eine Person verletzt.

Von Sophie Marie Kemnitz

Eichstedt (Altmark) - In der Nacht von Donnerstag auf Freitag geriet in Eichstedt (Landkreis Stendal) ein Mehrfamilienhaus in Vollbrand. Eine Person wurde verletzt. Wie genau es zu der Verpuffung kam, ist derzeit noch unklar. © Polizeiinspektion Stendal In dem Wohnhaus in der Langen Straße sei es nach Angaben der Polizeiinspektion Stendal aufgrund einer Verpuffung mit Waschbenzin zu dem Brand gekommen. Einer der acht Bewohner des Hauses wurde bei der Entzündung des Feuers verletzt und später in das Stendaler Krankenhaus gebracht. Die restlichen Personen blieben unverletzt. Die Feuerwehr konnte das Feuer erst nach mehreren Stunden löschen.

Ein Ermittlungsverfahren wurde eingeleitet.

Titelfoto: Polizeiinspektion Stendal