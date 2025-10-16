Touran fängt auf A36 Feuer: Familie kann sich noch rechtzeitig retten

Auf der A36 in Höhe Wernigerode ist ein Auto in Brand geraten. Eine Familie konnte sich noch rechtzeitig retten, bevor der Wagen in Vollbrand stand.

Von Robert Lilge

Wernigerode - Am Donnerstagmorgen musste die Feuerwehr auf der A36 in Höhe Wernigerode (Landkreis Harz) zu einem Feuer ausrücken.

Der VW Touran stand beim Eintreffen der Feuerwehr in Vollbrand.  © Polizeiinspektion Magdeburg

Dort stand gegen 10.40 Uhr ein VW Touran in Vollbrand, teilte der Autobahndienst der Polizeiinspektion Magdeburg mit.

Der 40 Jahre alte Fahrer war in Richtung Bernburg unterwegs, als er kurz vor der Anschlussstelle Wernigerode-Mitte die Motorkontrollleuchte in seinem Tacho aufleuchten sah.

Um ein Liegenbleiben auf der Autobahn zu vermeiden, wollte er die nächste Abfahrt nutzen und den Wagen anhalten. Doch dazu kam es nicht.

Kurz vor der Abfahrt entdeckte er Flammen aus dem Motorraum lodern und stoppte stattdessen sofort.

Der Mann, seine 37-jährige Beifahrerin sowie zwei fünf und sieben Jahre alten Kinder konnten den VW rechtzeitig verlassen und blieben unverletzt.

Die hinzugerufene Feuerwehr kümmerte sich umgehend um die Löschung der Flammen. Der Wagen konnte anschließend nur noch abgeschleppt werden.

