05.06.2025 13:31 Während der Fahrt: Schulbus fängt Feuer und brennt komplett aus

Während der Fahrt ist in der Oberpfalz am Donnerstag ein Schulbus in Flammen aufgegangen. Mehrere Feuerwehren waren im Einsatz, um den Brand zu löschen.

Von Marco Schimpfhauser

Windischeschenbach - Am Donnerstagmorgen ist im Oberpfälzer Landkreis Neustadt an der Waldnaab ein Schulbus komplett ausgebrannt. Alles in Kürze Schulbus fängt auf Staatsstraße Feuer und brennt aus

Keine Verletzten, nur Busfahrer an Bord

Bus ist Totalschaden, Kinder nicht betroffen

Feuerwehr löschte mit Schaummitteln das Feuer

Polizei ermittelt den Grund für den Brand Mehr anzeigen Ein Schulbus ist in der Oberpfalz komplett ausgebrannt. Kinder waren keine an Bord. © NEWS5 / Roland Wellenhöfer Das Fahrzeug war gerade auf der Staatsstraße unterwegs, als der Busfahrer den Brand bemerkte. Er konnte sein Gefährt aber noch sicher abstellen. "Verletzte gab es keine. Es war lediglich der Busfahrer im Bus und der hat sich selbst befreien können", wie Konstantin Franz von der Feuerwehr Schönficht berichtet. Und er ergänzt: "Der Bus ist Totalschaden." Kinder waren zu diesem Zeitpunkt keine an Bord. Feuerwehreinsätze Großeinsatz nach Explosion in Entsorgungsbetrieb Es waren wasserführende Fahrzeuge auch aus umliegenden Feuerwehren vor Ort. Teilweise musste Wasser von einem mehrere Kilometer entfernten Hydranten geholt werden. Hierbei wurden abwechselnd die Einsatzfahrzeuge in einer Art Pendelverkehr hin und her geschickt. Mit dem Einsatz von Schaummitteln konnte schließlich die Wärme aus dem Bus gebracht und das Feuer gelöscht werden, wie Schönficht weiter erzählt. Was der Grund für das Feuer in dem Schulbus war, ist derzeit noch unklar. Die Polizei hat die Ermittlungen übernommen.

Titelfoto: NEWS5 / Roland Wellenhöfer